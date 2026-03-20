Meerdere gewonden bij zwaar ongeluk met vijf voertuigen op N279

De N279 tussen Veghel en Den Bosch is vrijdagochtend afgesloten na een zwaar ongeluk bij Heeswijk-Dinther. In totaal waren vijf voertuigen betrokken bij de botsing, wat zorgt voor grote verkeersproblemen in de regio.

Het ongeluk vond plaats bij de afslag Heeswijk-Dinther. Twee vrachtwagens, een bestelbus en twee personenauto's botsten op elkaar. De bestelbus raakte zwaar beschadigd en lijkt total loss na een klap achterop een vrachtwagen.

Ook een van de personenauto's liep flinke schade op door de botsing. Een andere auto belandde in de sloot langs de weg.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat drie personen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Eén persoon kon ter plekke worden nagekeken. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie één zwaargewond maar wel stabiel is.

De weg is nog altijd afgesloten. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Het is niet bekend hoe lang de afsluiting nog gaat duren.