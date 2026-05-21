Vrachtwagenchauffeur (48) overlijdt bij zwaar ongeluk op A59

Een 48-jarige vrachtwagenchauffeur uit Tilburg is donderdagochtend overleden bij een ernstig ongeluk op de A59. De kleine vrachtwagen botste achterop een tankwagen, meldt de politie. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

Verkeersspecialisten doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Daarom wordt verkeer op de A59 richting Heesch omgeleid. Op beelden van de correspondent is te zien dat witte schermen rond de plek van het incident zijn geplaatst. Ook waren meerdere ambulances en brandweereenheden aanwezig.