Enorme klap in Hapert: auto rijdt woning binnen

Ongeluk

Vandaag, 07:53 - Update: 3 uur geleden

Bewoners aan de Oude Provincialeweg in Hapert zullen vrijdagavond flink geschrokken zijn. Rond 23.45 uur knalde een auto dwars een woning in.

Mensen uit de buurt hoorden een harde klap en zagen even later dat de auto met een Oekraïens kenteken het huis was binnengereden. De inzittenden zijn door omstanders uit het voertuig gehaald. Volgens een correspondent ter plaatse raakte niemand gewond.

Aanhouding

De auto reed vanuit Bladel richting het centrum, maar week plots naar links uit. Via een parkeerplek, stoep en tuin reed het voertuig zo de woning binnen. De politie zou een man aangehouden hebben.

De brandweer heeft de woning gestut. De bewoners kunnen er voorlopig niet blijven en zijn elders opgevangen.

Door Redactie Hart van Nederland

