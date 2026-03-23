20-jarige man overleden na crash tegen boom in Erp

Een 20-jarige man uit Erp is in de nacht van zondag op maandag aan zijn verwondingen overleden, nadat hij zondag met zijn auto tegen een boom was gebotst in het dorp. Dat meldt de politie maandag op X.

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag op de Keldonkseweg. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. Op beelden is wel te zien dat de rechterkant van de auto is afgebrand. Ook de zwaargehavende boom langs de weg wijst op een flinke klap.