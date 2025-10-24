Vrouw om het leven gekomen door aanrijding met auto in Eindhoven

Op de Beukenlaan in Eindhoven is vrijdag rond het begin van de middag een vrouw overleden bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer was op dat moment te voet. De politie heeft de weg afgezet en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

De identiteit van de vrouw is nog niet bekend, laat een politiewoordvoerster weten. De bestuurder van de auto wordt verhoord door de politie, wat gebruikelijk is bij een dodelijk ongeval.