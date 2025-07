Onsmakelijk tafereel: vrachtwagen vol varkensvlees kantelt in Eindhoven

Een vrachtwagen volgeladen met varkensvlees is in de nacht van woensdag op donderdag gekanteld op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. De lading begon plots te schuiven, waardoor de truck van de weg raakte en op zijn kant terecht kwam.

De chauffeur is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

Volgens een correspondent ter plaatse was de chauffeur nog maar 200 meter verwijderd van zijn eindbestemming. De lading vlees was net 'vers' opgehaald bij een slachthuis in Boxtel en was op weg naar de laatste stop.

Leeghalen met graafmachines

Het bergen van de truck was een flinke klus. De trailer moest eerst helemaal leeggehaald worden voordat hij weer rechtgezet kon worden. Een kleine graafmachine reed het vlees de straat op, waar een grotere graafmachine het vervolgens in een container laadde.

Pas nadat de hele lading was verwijderd, konden twee takelwagens aan de slag om de vrachtwagen weer op zijn wielen te zetten. Tot die tijd bleef de Anthony Fokkerweg volledig afgesloten voor verkeer.

De politie gaat uit van een ongeval.