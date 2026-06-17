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Vrachtwagen sleurt fietser meters mee in Eindhoven, omstanders grijpen in

Ongeluk

Vandaag, 16:23

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Een fietser is woensdag zwaargewond geraakt nadat hij werd overreden door een vrachtwagen in Eindhoven. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het slachtoffer is enkele meters meegesleurd door de vrachtwagen.

De vrachtwagen zou op de Torenallee tijdens het draaien een jongen op een fiets hebben geschept. Doordat omstanders begonnen te schreeuwen en gillen, werd de chauffeur gewaarschuwd en trapte hij op de rem.

De hulpdiensten rukten massaal uit en een traumahelikopter werd opgeroepen. De fietser is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar het ongeval. De weg is voorlopig afgesloten. Volgens de correspondent is de bestuurder van de vrachtwagen aangehouden voor verhoor.

Door Redactie Hart van Nederland

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