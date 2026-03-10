Volg Hart van Nederland
'Stoplichten uitgevallen door botsing in Eindhoven, bestuurder gevlucht'

Ongeluk

Vandaag, 09:17

Op een turborotonde in Eindhoven heeft een dronken bestuurder maandagavond voor een gevaarlijke situatie gezorgd. Op de kruising van de Insulindelaan en de Eisenhowerlaan, waar je 70 mag rijden, botste de man tegen een verkeerslicht. Daarna vielen alle stoplichten uit. De bestuurder sloeg vervolgens op de vlucht. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Wat is een turborotonde?

Bij een gewone rotonde kun je vaak nog van rijstrook wisselen terwijl je erop rijdt. Bij een turborotonde kan dat niet. De rijstroken zijn gescheiden door verhoogde randen of markeringen.

Nadat de man tegen het verkeerslicht was gebotst, probeerde hij door te rijden. Dat lukte echter niet, omdat zijn voorwiel was afgebroken. Daarop sloeg hij op de vlucht, aldus de correspondent. Uiteindelijk wist de politie de man, die verwondingen had, op te sporen en terug te brengen naar de plek van het ongeval.

Dronken

Daar onderging hij een blaastest. De correspondent meldt dat de man te veel had gedronken.

Door de botsing tegen het verkeerslicht, waren alle stoplichten uitgevallen. Dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op de weg waar je 70 mag rijden.

Wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.