Beschonken bestuurster schept 18-jarige fietser, slachtoffer zwaargewond

Een 18-jarige fietser uit Nuenen is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Eindhoven. Hij werd geschept door een 37-jarige automobiliste uit Helmond.

Het ongeval gebeurde op de Eisenhowerlaan. Volgens de politie is de bestuurster na de aanrijding in eerste instantie doorgereden. Enige tijd later keerde zij terug naar de plek van het ongeval. Daar is de vrouw aangehouden. Ze bleek onder invloed achter het stuur te zitten.