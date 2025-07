Auto met gezin slaat over de kop bij Eindhoven Airport, reizigers te voet verder

Een auto met daarin een vrouw en een kind is vanmiddag over de kop geslagen op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Het voertuig werd geraakt door een vrachtwagen die van rijstrook wisselde, waarna de auto in de berm belandde en tegen een verkeersbord tot stilstand kwam.

Ondanks de forse schade aan de personenauto, raakten de inzittenden niet ernstig gewond. Opvallend genoeg bleef de betrokken vrachtwagen, met een Poolse bestuurder, vrijwel onbeschadigd.

Reizigers te voet verder

De aanrijding gebeurde op de weg van Eindhoven richting de A2 en Eindhoven Airport. De weg werd na het ongeval volledig afgesloten, wat tot flinke overlast leidde voor het verkeer. Inmiddels is er weer één rijbaan vrijgegeven.

Door de afsluiting konden ook bussen richting het vliegveld tijdelijk niet verder rijden. Reizigers die onderweg waren naar Eindhoven Airport besloten daarom om met hun koffers enkele kilometers te voet af te leggen om hun vlucht niet te missen.