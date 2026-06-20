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Fietser overleden na aanrijding met auto in Deurne

Ongeluk

Vandaag, 16:39

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Een fietser is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het Brabantse Deurne. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde op de Hendrik Mesdagstraat. Hulpverleners probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Ook een dierenambulance kwam ter plaatse om een hondje te controleren. Deze hoefde niet met de dierenambulance mee, meldt een correspondent ter plaatse.

Politie onderzoekt toedracht

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De correspondent ter plaatse meldt dat de man tijdens het oversteken is geraakt door een auto.

Door Redactie Hart van Nederland

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