Dode en twee gewonden bij frontale botsing op provinciale weg bij Deurne

Ongeluk
Vandaag, 15:31 - Update: 1 uur geleden
Bij een frontale botsing op de N279 bij het Brabantse Deurne is een 59-jarige man uit Helmond overleden. Bij het ongeluk waren twee voertuigen betrokken, meldt de politie.
Het slachtoffer overleed ter plaatse, hulp mocht volgens de politie niet meer baten. De twee inzittenden van het andere voertuig zijn naar een ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekendgemaakt.
Einde middag meldt de politie dat het onderzoek naar de aanleiding en toedracht van het ongeval nog loopt.
