Paal doorboort auto in Deurne, bestuurder heeft engeltje op schouder

Een automobilist heeft vrijdagmiddag veel geluk gehad bij een heftig ongeval in Deurne. Op de Wittedijk tussen Deurne en Ysselsteyn raakte de man de macht over het stuur kwijt. Zijn auto schoot van de weg en botste hard tegen de leuning van een brug. Die brugleuning boorde zich dwars door een deel van het voertuig, dat daarna deels boven het water hing.

De melding kwam rond 17.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Politie en ambulance waren snel ter plaatse. De bestuurder is in de ambulance nagekeken, en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Door het ongeval was de Wittedijk tijdelijk afgesloten voor verkeer. De auto liep zware schade op en zal worden weggehaald door een bergingsbedrijf zodra het onderzoek ter plaatse is afgerond. Ook de brugleuning raakte flink beschadigd en zal later door de gemeente worden hersteld.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.