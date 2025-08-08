Vrachtwagen lekt 30 ton vet en water op snelweg na ongeluk

Op de A58 richting Eindhoven is de weg dicht tussen Best en knooppunt Batadorp door een ongeluk met twee vrachtwagens. Een van de wagens vervoerde 30 ton water met vet, dat door het ongeval op het asfalt terechtkwam. Op beelden is te zien hoe het vet over het wegdek stroomt.

De brandweer probeert het lek te dichten. Rijkswaterstaat leidt verkeer vanaf knooppunt De Baars om via de A65 en de A2. Hoe lang de afsluiting duurt, is nog niet duidelijk. De weg moet worden schoongemaakt voordat deze weer open kan.