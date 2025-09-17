Terug

Voetganger (90) overlijdt bij aanrijding met auto in Den Bosch

Vandaag, 17:37

Op de Kooikersweg in Den Bosch is woensdagmiddag een vrouw van 90 jaar om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto. Het gaat om een vrouw uit Den Bosch. Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse en ook een traumahelikopter werd ingezet. Ambulancepersoneel probeerde de vrouw nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

De bestuurder van de auto is na het ongeluk aangehouden. Over zijn rol bij de aanrijding wil de politie nog niets kwijt.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het Team Verkeer doet samen met Forensische Opsporing uitgebreid onderzoek naar de toedracht.

De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval.

