Voetganger (17) overleden na aanrijding op A2 bij Den Bosch

Op de A2 bij Den Bosch is in de nacht van zaterdag op zondag een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een 17-jarige voetganger is daar aangereden door een voertuig en overleed ter plekke. Dat meldt de politie op X.

Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting Utrecht. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar de jongen uit Rosmalen overleed ter plekke. "We wensen zijn naasten heel veel sterkte toe", schrijft de politie. De snelweg was enige tijd afgesloten.

Waarom de jongen op dat moment op de snelweg liep, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.