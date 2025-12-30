Volg Hart van Nederland
Twee tieners op fiets zwaargewond bij aanrijding Den Bosch

Ongeluk

Vandaag, 07:01 - Update: Vandaag, 07:17

Bij een ernstig verkeersongeval in Den Bosch zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee tieners zwaargewond geraakt. Het gaat om een jongen van 15 en een meisje van 17 jaar. Zij reden samen op een fiets toen ze werden aangereden door een auto.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Zandzuigerstraat en de Diezekade. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend. De bestuurder van de auto is aangehouden.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

