Man overleden door bedrijfsongeval in Den Bosch

Een man is overleden door een bedrijfsongeval in Den Bosch, meldt de politie. Een politiewoordvoerder licht toe dat er een melding binnenkwam van een zwaargewond persoon, maar dat hulp ter plaatse niet meer mocht baten. Hij kan verder niets zeggen over wat zich heeft afgespeeld bij het bedrijf aan de Gruttostraat.

Volgens Omroep Brabant is er een stalen poort op het slachtoffer gevallen.

Forensische specialisten doen onderzoek en de Arbeidsinspectie wordt ingeschakeld.