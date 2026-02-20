Man overleden door bedrijfsongeval in Den Bosch

Ongeluk
Vandaag, 09:21
Een man is overleden door een bedrijfsongeval in Den Bosch, meldt de politie. Een politiewoordvoerder licht toe dat er een melding binnenkwam van een zwaargewond persoon, maar dat hulp ter plaatse niet meer mocht baten. Hij kan verder niets zeggen over wat zich heeft afgespeeld bij het bedrijf aan de Gruttostraat.
Volgens Omroep Brabant is er een stalen poort op het slachtoffer gevallen.
Forensische specialisten doen onderzoek en de Arbeidsinspectie wordt ingeschakeld.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.