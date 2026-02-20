Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man overleden door bedrijfsongeval in Den Bosch

Man overleden door bedrijfsongeval in Den Bosch

Ongeluk

Vandaag, 09:21

Link gekopieerd

Een man is overleden door een bedrijfsongeval in Den Bosch, meldt de politie. Een politiewoordvoerder licht toe dat er een melding binnenkwam van een zwaargewond persoon, maar dat hulp ter plaatse niet meer mocht baten. Hij kan verder niets zeggen over wat zich heeft afgespeeld bij het bedrijf aan de Gruttostraat.

Volgens Omroep Brabant is er een stalen poort op het slachtoffer gevallen.

Forensische specialisten doen onderzoek en de Arbeidsinspectie wordt ingeschakeld.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.