Automobilist (35) overleden bij heftig ongeluk in Chaam

Op de Putvenweg in het Brabantse Chaam heeft zondagnacht een zwaar eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. Rond 02.40 uur verloor de bestuurder in een flauwe bocht vermoedelijk de macht over het stuur en botste vervolgens tegen een boom. De 35-jarige bestuurder uit Rozenburg kwam daarbij om het leven, meldt de politie.

De klap was zo hevig dat het motorblok uit de auto werd geslingerd. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand in een droge sloot naast de weg. Direct na het ongeluk rukten meerdere hulpdiensten uit, waaronder de brandweer, twee ambulances en een traumahelikopter.

De Putvenweg is tijdelijk afgesloten geweest voor onderzoek naar het ongeval. De politie is nog bezig met het onderzoek.