Motorrijder (50) overleden na botsing met auto in Budel

Ongeluk

Vandaag, 11:48

Bij een ongeval in Budel is vrijdagochtend een 50-jarige motorrijder uit Beek en Donk overleden. Dat meldt de politie. De motorrijder kwam in botsing met een auto op de Randweg-Oost.

De motorrijder probeerde enkele voertuigen en een vrachtwagen in te halen toen het misging, meldt een correspondent ter plaatse. Bij de inhaalactie botste de motorrijder frontaal op een tegenliggende auto. Door de klap belandde de motor zo'n 25 meter van de plek van de aanrijding. Dat schrijft het Brabants Dagblad.

Hulpverleners rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Hoe het met de bestuurder van de personenauto is, is niet bekend.

De weg is tijdelijk afgesloten zodat de politie onderzoek kan doen naar de toedracht van het ongeluk.

Door Donna Elbertsen

