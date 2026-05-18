Voetganger (75) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Breda

Een 75-jarige man is maandagochtend om het leven gekomen na een ongeval met een vrachtwagen. Dat meldt de politie op X. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden niets meer voor de man betekenen.

Het ongeval gebeurde aan de Hoge Brug. De man uit Breda wilde te voet oversteken toen het misging, meldt Omroep Brabant. Naast politie en ambulance, werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Hulp mocht niet meer baten; de man overleed aan zijn verwondingen.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt op dit moment onderzocht.