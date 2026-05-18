Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Voetganger (75) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Breda

Ongeluk

Vandaag, 15:15

Link gekopieerd

Een 75-jarige man is maandagochtend om het leven gekomen na een ongeval met een vrachtwagen. Dat meldt de politie op X. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden niets meer voor de man betekenen.

Het ongeval gebeurde aan de Hoge Brug. De man uit Breda wilde te voet oversteken toen het misging, meldt Omroep Brabant. Naast politie en ambulance, werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Hulp mocht niet meer baten; de man overleed aan zijn verwondingen.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt op dit moment onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.