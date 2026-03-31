Bestuurder scootmobiel gewond na botsing met vrachtwagen in Breda

Ongeluk

Vandaag, 14:57

Een scootmobiel is dinsdagochtend tegen een vrachtwagen gebotst op de Edisonstraat in Breda. De bestuurder van de scootmobiel raakte daarbij gewond. Een ambulance kwam ter plaatse meldt Omroep Brabant.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met de bestuurder gaat. De hond van het slachtoffer is opgevangen door de politie, aldus de omroep.

Onderzoek

De politie heeft rond twaalf uur onderzoek gedaan op de plek van het ongeluk. De oorzaak van het incident is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

