Auto op hek, vier voertuigen geraakt: ravage bij ongeval Breda

Ongeluk

Vandaag, 11:16 - Update: 5 minuten geleden

Een bizarre crash in Breda. Daar is vrijdagavond op de Baronielaan een automobilist met zijn BMW op vier geparkeerde wagens geklapt. Een van de voertuigen beukte hij zo hard aan de kant dat deze op een hek naast de stoep terechtkwam. Alle voertuigen zijn zwaar beschadigd, is op beelden te zien.

Wonder boven wonder raakte er niemand gewond bij het voorval. De man die achter het stuur zat van de gecrashte BMW is door de politie afgevoerd. Volgens Omroep Brabant was een bergingsbedrijf lange tijd bezig om de wrakken af te voeren.

Onderzoek

Ook stellen buurtbewoners tegen de omroep dat de automobilist die het ongeval veroorzaakte veel te hard door de straat scheurde voorafgaand aan het incident. De politie is bezig met een onderzoek en heeft onder meer getuigenverklaringen afgenomen.

Door Daniël Bom

