A16 tot laat dicht na zware botsing: drie gewonden, bestuurder busje aangehouden

Ongeluk

Vandaag, 22:02 - Update: 26 minuten geleden

Op de A16 bij Prinsenbeek zijn dinsdagavond twee auto’s en een busje op elkaar gebotst. Bij het ongeluk raakten drie inzittenden gewond. De bestuurder van het busje is door de politie aangehouden.

De hulpdiensten kwamen rond 19.30 uur massaal in actie. Door de klap kwam één van de auto’s dwars op de rijbaan tot stilstand. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

De A16 is in zuidelijke richting afgesloten tot 03.00 uur. Verkeer wordt via omleidingsroutes geleid.

Door Redactie Hart van Nederland

