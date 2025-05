Man (77) overleden bij eenzijdig ongeval in Breda

Bij een eenzijdig ongeluk op de Galderseweg in Breda is een een 77-jarige man omgekomen. Het ongeluk gebeurde woensdagavond om 23.45 uur. De auto raakte om onbekende reden van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand.

De weg lag bezaaid met brokstukken. Aan de auto is te zien dat het een flink harde klap tegen de boom moet zijn geweest. Hulpdiensten vonden de man achter het stuur, hij was al overleden. Hij was de enige inzittende van in de auto.