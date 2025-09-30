Kind zwaargewond na ongeluk in Breda, 'is er slecht aan toe'

Een kind op een fiets is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt na een ongeval met een auto in het noorden van Breda. Het kind is er slecht aan toe, meldt de politie.

Volgens de politie was het druk toen het ongeval aan de Buys Ballotstraat gebeurde en zagen veel mensen, onder wie mogelijk veel kinderen, het ongeval gebeuren. Het kind is na het ongeval met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe oud het gewonde kind is, deelt de politie niet. Lokale media spreken van een tiener. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Slachtofferhulp is beschikbaar voor mensen die het ongeval zagen gebeuren.