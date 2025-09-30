Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kind zwaargewond na ongeluk in Breda, 'is er slecht aan toe'

Kind zwaargewond na ongeluk in Breda, 'is er slecht aan toe'

Ongeluk

Vandaag, 17:44

Link gekopieerd

Een kind op een fiets is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt na een ongeval met een auto in het noorden van Breda. Het kind is er slecht aan toe, meldt de politie.

Volgens de politie was het druk toen het ongeval aan de Buys Ballotstraat gebeurde en zagen veel mensen, onder wie mogelijk veel kinderen, het ongeval gebeuren. Het kind is na het ongeval met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe oud het gewonde kind is, deelt de politie niet. Lokale media spreken van een tiener. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Slachtofferhulp is beschikbaar voor mensen die het ongeval zagen gebeuren.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.