Auto met kind slaat over de kop in Breda, weg afgesloten

Een auto is woensdagochtend aan de Terheijdenseweg in Breda op zijn kop geland. De auto zou tegen een geparkeerd voertuig zijn gebotst die in een parkeervak naast de weg stond. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Dit meldt BN De Stem.

De auto botste rond 10.00 uur op een geparkeerd voertuig door nog onbekende redenen. De auto belandde door deze klap ondersteboven op het wegdenk. Onder de inzittende was een kind aanwezig, maar niemand raakte gewond. Ten minste een persoon werd ter controle nagekeken in een ambulance.

Weg afgesloten

De weg is tijdelijk afgesloten doordat het de betrokken auto de weg blokkeert.