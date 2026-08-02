Automobilist (32) en hondje omgekomen bij ongeluk op A16

Bij een eenzijdig ongeval op de A16 bij Breda is zondagochtend een automobilist om het leven gekomen. Het gaat om een 32-jarige man uit Oosterhout. Ook een hond die op dat moment in de auto zat, overleefde het ongeluk niet. Dat meldt de politie op X.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur in de buurt van knooppunt Galder, richting de Belgische grens. De politie vermoedt dat de auto daar uit de bocht is gevlogen, waarna het voertuig in de berm belandde.

Wegen gesloten voor verkeer

Meerdere hulpdiensten, waaronder een aantal ambulances, kwamen met spoed ter plaatse. Hulp mocht echter niet meer baten. De bestuurder, een 32-jarige man uit Oosterhout, overleed ter plaatse. De hond die bij hem in de auto zat overleefde het ongeluk ook niet.

Om ruimte te maken voor het onderzoek naar de toedracht van het ongeval zijn twee rijstroken van de A16, ter hoogte van knooppunt Galder, gesloten voor verkeer. Ook de verbindingsweg naar de A58 is afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt in de late ochtenduren en de vroege middaguren omgeleid via de A16, A59 en A27.