Trein ramt auto op spoor in Boxtel: bestuurster ontsnapt op nippertje

Ongeluk

Vandaag, 07:37

In het Brabantse Boxtel is maandagavond een passagierstrein tegen een auto gereden. Het voertuig werd door de trein meters meegesleurd en raakte total loss. Niemand raakte gewond, meldt de politie. Het ongeval vond rond 22.30 uur plaats. De automobilist nam volgens een politiewoordvoerster de verkeerde afslag en kwam met haar auto op het spoor vast te zitten. De bestuurster kon op tijd uitstappen, voordat de trein de auto raakte en het voertuig enkele meters meesleurde.

Volgens Omroep Brabant zaten in de trein zo'n twintig inzittenden.

Door ANP

