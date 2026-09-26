Opmerkelijk ongeval: man valt van dak in put bij stal Boxtel

Een bijzonder bedrijfsongeval in het Brabantse Boxtel. Daar is namelijk een man van een dak van een stal gevallen, waarna hij in een put terechtkwam. Hij raakte daarbij zwaargewond, stelt een correspondent. Het voorval gebeurde zaterdagmiddag op een boerenerf aan de Bakhuisdreef.

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Wat de exacte omstandigheden zijn van het ongeluk, is nog niet bekend. Op beelden is te zien dat verschillende hulpdiensten op de plek des onheils te vinden zijn, waaronder ambulance en brandweer. Getuigen zouden de man van een dak hebben zien vallen, rechtstreeks een put in. Hij is daarna afgevoerd naar het ziekenhuis. Op het terrein zelf staan vooral incomplete gebouwen, zoals dusio stallen.

Ook de arbeidsinspectie zou zijn betrokken omdat het vermoedelijk om een arbeidsongeval gaat. Zij nemen dan het onderzoek in de zaak over. Navraag bij een woordvoerder leert dat ze dit nog niet kunnen bevestigen. Mocht er op een later moment meer informatie beschikbaar komen en het inderdaad om een arbeidsongeval gaan, dan volgt er een update.