Dode bij eenzijdig ongeval in Bladel

Een automobilist is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de N284 in het Brabantse Bladel.

Het ongeval gebeurd rond 03.45 uur. Bij aankomst moesten de hulpdiensten concluderen dat ze niets meer voor het slachtoffer konden doen. De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk, meldt de politie. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld.

De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek.