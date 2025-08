'Gezin dat betrokken was bij fataal ongeluk Kroatië komt uit Best'

Het Nederlandse gezin dat donderdagmiddag een zwaar eenzijdig ongeluk kreeg in Kroatië, zou uit Best komen. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep Brabant. Bij het ongeluk kwam de 15-jarige dochter om het leven. De moeder ligt in levensgevaar in het ziekenhuis. Ook haar vader en broertje raakten zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond 16.30 uur in de buurt van het Kroatische plaatsje Bale. De familie zou op vakantie zijn met meerdere familieleden. Die reden achter de familie uit Best aan. Op beelden van Kroatische media is te zien hoe twee auto's met een Nederlands kenteken langs op weg staan. Een van de auto's is beschadigd en staat schuin op de weg, de andere lijkt niets te mankeren.

Kritieke toestand

De vader van het gezin, een man van 48 jaar, verloor de macht over het stuur. De auto botste tegen een schuine helling en werd vervolgens terug de weg op geslingerd.

Volgens lokale media ligt de 44-jarige moeder van het meisje in kritieke toestand in een ziekenhuis in Pula. Ze zou nog steeds in levensgevaar verkeren. Haar man en het 9-jarige zoontje raakten eveneens ernstig gewond en zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De omstandigheden worden onderzocht door de Kroatische autoriteiten.

Nederlandse hulp

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag aan Hart van Nederland bevestigd dat het op de hoogte is van het ongeluk en consulaire hulp verleent aan de betrokken familie. Meer informatie wil het ministerie niet geven, uit respect voor de privacy van de slachtoffers.