Motorrijder zwaargewond na aanrijding op A2 bij Eindhoven, doorrijder gezocht

Een 28-jarige motorrijder uit Luyksgestel is gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de A2 tussen Eindhoven en Best. De man werd geraakt door een auto die daarna doorreed. De snelweg richting het zuiden werd tijdelijk afgesloten en hulpdiensten rukten massaal uit.

Volgens de politie ging het mis rond 21.00 uur. "Er was woensdagavond een ongeval gebeurd rond iets over 9 uur in de avond. De motorrijder wilde een voertuig inhalen en daarbij zou de botsing zijn ontstaan. Motorrijder ging hard onderuit en het andere voertuig ging ervandoor. Dat hebben we van getuigen gehoord", meldt een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

Harde klap

Het moet een harde klap zijn geweest. Volgens een correspondent ter plaatse schoof de motorrijder na zijn val zo'n 200 meter over het asfalt. Zijn motor kwam pas nog eens 100 meter verderop tot stilstand tegen de vangrail. Een traumahelikopter landde op de snelweg om eerste hulp te verlenen.

De politie laat weten dat de man gewond is geraakt en mogelijk zwaar letsel heeft. "Het slachtoffer is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is bij ons niets bekend."

De politie doet onderzoek naar de toedracht en is nog op zoek naar de bestuurder van de auto.