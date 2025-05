Verkeersruzie eindigt in achtertuin Berkel-Enschot: twee automobilisten aangehouden

Een verkeersruzie tussen twee automobilisten is zaterdagochtend geëindigd in een achtertuin in Berkel-Enschot. Volgens Omroep Brabant ontsnapte een vrouw, die daar van het mooie weer aan het genieten was, aan een ramp. Een van de voertuigen miste haar op een haar na. Haar tuin is wel compleet verwoest. De schutting is aan gort gereden, en ook het schuurtje en het tuinmeubilair moesten eraan geloven.

De ruzie begon op de N65, waar de twee bestuurders elkaar in het verkeer in de haren vlogen. De woordenwisseling mondde uit in een kilometerslange achtervolging. In Berkel-Enschot eindigde het met een botsing, waarbij beide voertuigen van de weg raakten en in een tuin tot stilstand kwamen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Achtervolging

Na de crash ging één van de bestuurders er te voet vandoor, maar buurtbewoners zetten direct de achtervolging in. Het lukte hen om de man te overmeesteren. Volgens een van de omwonenden had een van de auto’s een Frans kenteken. De bestuurder zou geen Nederlands spreken. Op videobeelden is inderdaad te zien dat een van de auto’s een Frans kenteken draagt.

Een andere automobilist vertelde aan de regionale omroep dat de twee onderweg al meerdere keren met elkaar in botsing kwamen. Wat de aanleiding voor de ruzie was, is nog onduidelijk. Ook de politie kan daar nog geen uitsluitsel over geven.

Aangehouden

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat beide bestuurders zijn nagekeken door ambulancepersoneel en daarna zijn aangehouden.