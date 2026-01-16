Voetganger gewond na aanrijding in Bergen op Zoom, bestuurder rijdt door

Bij een aanrijding op de Gagelboslaan in Bergen op Zoom is vrijdagavond een voetganger gewond geraakt. Volgens de politie ging het om een flinke klap. De bestuurder reed na het ongeluk eerst door, maar heeft zich later alsnog gemeld.

Het ongeval gebeurde rond 19.00 uur. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en de straat werd afgezet om hulpverlening en onderzoek mogelijk te maken. De voetganger is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en ernst van de verwondingen is op dit moment nog niets bekend.

Na de aanrijding reed de automobilist weg. Later liet de politie weten dat de bestuurder zich inmiddels heeft

Meer details over het slachtoffer of de bestuurder zijn nog niet bekend.