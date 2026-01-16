Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Voetganger gewond na aanrijding in Bergen op Zoom, bestuurder rijdt door

Ongeluk

Vandaag, 22:14

Link gekopieerd

Bij een aanrijding op de Gagelboslaan in Bergen op Zoom is vrijdagavond een voetganger gewond geraakt. Volgens de politie ging het om een flinke klap. De bestuurder reed na het ongeluk eerst door, maar heeft zich later alsnog gemeld.

Het ongeval gebeurde rond 19.00 uur. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en de straat werd afgezet om hulpverlening en onderzoek mogelijk te maken. De voetganger is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en ernst van de verwondingen is op dit moment nog niets bekend.

Na de aanrijding reed de automobilist weg. Later liet de politie weten dat de bestuurder zich inmiddels heeft

Meer details over het slachtoffer of de bestuurder zijn nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.