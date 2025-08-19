Terug

Ernstig ongeval op de A4 bij Bergen op Zoom, zwaargewonde naar het ziekenhuis

Ongeluk

Vandaag, 19:41

Bij een ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom richting Zeeland zijn drie auto's op elkaar gebotst. Hierbij is een iemand zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. De weg was tijdelijk helemaal dicht, maar is inmiddels weer open. De auto's zijn geborgen.

Iets na 18.30 uur gebeurde het ongeluk op de A4. De weg aan de andere kant, richting Roosendaal en Rotterdam, moest dicht vanwege het landen van een traumahelikopter. Deze was opgeroepen voor het zwaargewonde slachtoffer, die uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd.

Geschrokken

De andere inzittenden zijn niet gewond. In een auto zaten een aantal minderjarige kinderen, meldt de politie. Deze zijn flink geschrokken door het ongeluk.

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht door de verkeerspolitie.

