Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ernstig ongeluk in Brabantse Bergeijk, 3 zwaargewonden

Ongeluk

Vandaag, 20:16 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Door een ernstig ongeluk in het Brabantse Bergeijk zijn zondagavond drie mensen zwaargewond geraakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door Omroep Brabant. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook twee anderen raakten gewond en zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeval op de Fressevenweg waren volgens de woordvoerder drie voertuigen betrokken. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Volgens Omroep Brabant kwamen onder meer vijf ambulances en een traumahelikopter ter plaatse na het ongeval. Een van de bestuurders zou bekneld hebben gezeten en door de brandweer zijn bevrijd. Ook een hond moest uit een van de voertuigen worden gehaald. Voor zover bekend is de hond niet gewond geraakt, meldt de woordvoerder van de politie.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.