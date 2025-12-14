Ernstig ongeluk in Brabantse Bergeijk, 3 zwaargewonden

Door een ernstig ongeluk in het Brabantse Bergeijk zijn zondagavond drie mensen zwaargewond geraakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door Omroep Brabant. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook twee anderen raakten gewond en zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeval op de Fressevenweg waren volgens de woordvoerder drie voertuigen betrokken. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Volgens Omroep Brabant kwamen onder meer vijf ambulances en een traumahelikopter ter plaatse na het ongeval. Een van de bestuurders zou bekneld hebben gezeten en door de brandweer zijn bevrijd. Ook een hond moest uit een van de voertuigen worden gehaald. Voor zover bekend is de hond niet gewond geraakt, meldt de woordvoerder van de politie.