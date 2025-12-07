Auto klapt tegen boom bij Bavel, bestuurder zwaargewond

Een zwaar eenzijdig ongeval in het Brabantse Bavel. Daar is in de nacht van zaterdag op zondag rond middernacht een automobilist tegen een boom gereden. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De bestuurder is bij het voorval, dat plaatsvond aan de Dorstseweg, zwaargewond geraakt.

Hulpdiensten kwamen na het ongeval met meerdere eenheden ter plaatse. Daarbij werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Op beelden, gemaakt door een correspondent, is te zien dat de schade aan het voertuig groot is. Brokstukken liggen over de weg verspreid en grote delen van de auto zijn verwrongen.

De weg, die onder de rook van Breda van Bavel in de richting van het nabijgelegen Dorst loopt, was voor het overige verkeer afgezet. De politie is druk bezig met onderzoek.