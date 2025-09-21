Automobilist rijdt door na aanrijding met zwaargewonde op A27 bij Bavel

De politie is naarstig op zoek naar een automobilist die na een ernstig ongeluk op de A27 bij Bavel (Noord-Brabant) is doorgereden. Bij de crash raakte een 36-jarige inzittende uit Breda zwaargewond.

De automobilist zou zaterdag rond 20.35 uur "naar alle waarschijnlijkheid" de macht over het stuur zijn verloren waarna het voertuig in de slip raakte, aldus de politie. Daarna botste de auto op een ander voertuig. De man uit Breda werd uit de auto geslingerd en kwam op het wegdek terecht, waar hij mogelijk door een derde voertuig is geraakt. De bestuurder van die auto is doorgereden.

De zwaargewonde persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is nog niet bekend.

Doorrijder

De politie roept de automobilist die is doorgereden dringend op zich te melden. Ook wordt gevraagd of getuigen die het ongeluk hebben gezien of dashcambeelden hebben, contact willen opnemen.

Vanwege het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is de verbindingsweg vanaf de A27 naar de A58 richting Tilburg afgesloten. Inmiddels is de weg weer open.

Hart van Nederland / ANP