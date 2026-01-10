Volg Hart van Nederland
Man en vrouw zwaargewond bij ernstig verkeersongeval in Bakel

Ongeluk

Vandaag, 14:53

Bij een ernstig verkeersongeval in Bakel zijn zaterdagmiddag een man en een vrouw zwaargewond geraakt. Hun auto botste met grote snelheid tegen een boom langs de Neerstraat.

Het ongeval vond rond het middaguur plaats. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de brandweer en ambulancezorg. De brandweer moest één van de inzittenden uit het voertuig bevrijden. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, die in de omgeving landde. De trauma-arts verleende ter plaatse medische zorg aan beide slachtoffers, maar is niet met hen meegereden naar het ziekenhuis.

Nog een ongeval

Nog geen uur later gebeurde er op de spekgladde weg voor de tweede keer in korte tijd een ongeval. Dit keer raakte een Mercedes in een sloot.

Door Redactie Hart van Nederland

