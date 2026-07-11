Lichaam uit water gehaald na zoektocht naar drenkeling bij Bakel

Bij een zoektocht naar een mogelijke drenkeling is vrijdagavond een lichaam uit het water gehaald in de Aarlesche Vijver, tussen Helmond en Bakel. Dat meldt de politie.

De hulpdiensten kwamen in actie na een melding van een mogelijke drenkeling. Brandweerlieden en duikers begonnen daarop een zoekactie in het water.

Identiteit nog onbekend

Kort voor 23.00 uur werd een lichaam gevonden. De politie richt zich nu eerst op het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer en het informeren van de nabestaanden.

Over de toedracht is nog niets bekend.