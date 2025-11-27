Auto knalt tegen boom in buitengebied Asten: bestuurder raakt bekneld

In het buitengebied van Asten is donderdagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt nadat het voertuig van de weg schoot en tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurder zat bekneld en moest door hulpdiensten uit de auto worden gehaald.

Volgens eerste aanwijzingen zou de auto de berm hebben geraakt, waarna de bestuurder de controle over het stuur verloor. Het voertuig belandde aan de andere kant van de weg en botste daar hard tegen een boom. Hoe dit kon gebeuren, wordt nog onderzocht door de politie.

Een traumahelikopter landde in het gebied om het ambulancepersoneel te ondersteunen. De bestuurder, een man, is na medische hulp op de plek van het ongeluk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend.

De politie heeft de weg in de omgeving tijdelijk afgesloten om onderzoek te doen.