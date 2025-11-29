Jonge motorcrosser (13) overleden na ongeluk met tractor in Achtmaal

Een 13-jarige jongen is zaterdagmiddag omgekomen na een ongeluk in het Noord-Brabantse dorp Achtmaal. De jongen kwam op een onverharde weg in botsing met een tractor.

Het ongeluk gebeurde op de Minnelingsebrugstraat. De jongen is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.