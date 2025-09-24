Fataal ongeluk in Aalst: man raakt bekneld en overlijdt bij omzagen boom

Een 29-jarige man uit Eindhoven is woensdagmiddag overleden bij het vellen van een flinke boom in het Brabantse Aalst, net onder Eindhoven. Hij raakte bekneld tussen de stam en een groot afgezaagd stuk. Hulpdiensten rukten met spoed uit, maar alle hulp kwam te laat voor het slachtoffer.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur bij de kruising van de Primulalaan en de Trolliuslaan. De man werkte met een kettingzaag om de boom in delen naar beneden te halen. Volgens de politie zou hij dit doen in opdracht van een boomverzorgingsbedrijf.

Tijdens het zagen kwam een groot stuk van de boom los en viel tegen de stam. De man werd daarbij klemgezet en raakte zwaargewond.

Noodlottig ongeval

De brandweer, politie en meerdere ambulances kwamen direct ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische hulp te verlenen. Ondanks alle inspanningen was er geen redding meer mogelijk: de man overleed op de plek van het ongeluk. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.