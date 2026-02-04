Volg Hart van Nederland
A67 dicht na botsing auto en vrachtwagen: bestuurder naar ziekenhuis

Ongeluk

Vandaag, 18:18 - Update: 3 uur geleden

De A67 richting Venlo is woensdagavond tijdelijk volledig afgesloten geweest na een flinke botsing. Tussen Asten en Venlo-Noordwest reden een personenauto en een vrachtwagen op elkaar in, in de staart van een file. Door het ongeluk kon het verkeer lange tijd niet verder.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van afslag Liessel. De personenauto reed daar achterop een vrachtauto. Hulpdiensten kwamen massaal in actie om de bestuurder te helpen en de weg veilig te maken.

Bekneld in voertuig

De bestuurder van de auto, een jongeman, zat bekneld in zijn voertuig. Ambulancepersoneel en de brandweer hebben hem uit de auto gehaald. Hij was aanspreekbaar en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Verkeer richting Venlo werd omgeleid via de A2, de N276 en de A73. Automobilisten moesten rekening houden met flinke extra reistijd door de afsluiting. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Door Redactie Hart van Nederland

