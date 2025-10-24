Terug

A2 bij Maarheeze dicht na groot ongeval met meerdere auto's in brand

Ongeluk

Vandaag, 16:55

Door een groot ongeluk met meerdere voertuigen is de A2 bij Maarheeze vrijdagmiddag in beide richtingen dicht. Bij het ongeluk vloog een auto volledig in de brand. Een persoon is hierbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Verschillende hulpdiensten, waaronder de brandweer, zijn op de plek van het ongeluk.

Door de afsluiting is in beide richtingen een flinke file ontstaan van ruim een uur. Het verkeer richting Eindhoven wordt vanaf knooppunt Het Vonderen omgeleid via de A73 en A67. Verkeer richting Maastricht moet vanaf knooppunt Leenderheide omrijden.

Door Redactie Hart van Nederland

