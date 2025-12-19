Bus knalt op verkeersbord in Nijmegen: acht gewonden naar ziekenhuis

In Nijmegen zijn vrijdag meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een stadsbus. De bus botste hard tegen een verkeersbord op de Rosenbrugweg, meldt de politie.

Van de gewonden moesten acht personen, onder wie de chauffeur, met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend, zegt de politie tegen Hart van Nederland.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.