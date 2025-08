Nederlandse peuter (3) verdrinkt in zwembad Spaanse vakantievilla

In de Spaanse plaats Alhaurín de la Torre, vlakbij de stad Málaga, is maandag een 3-jarige peuter dood gevonden in een zwembad bij een woning. Dat melden meerdere Spaanse media dinsdag. Het meisje heeft de Nederlandse nationaliteit.

Direct na de melding kwamen hulpdiensten en politie razendsnel in actie. De ambulance arriveerde samen met de Guardia Civil bij de villa in de wijk Taralpe, waar grote paniek heerste onder de aanwezigen. Reanimatie mocht niet meer baten.

Volgens de krant El Pais gaat het om een Nederlands gezin. Of het om een tijdelijke vakantie of een langer verblijf in een tweede huis ging, is nog onduidelijk. De autoriteiten onderzoeken nu hoe het meisje in het zwembad terecht kon komen zonder dat iemand het zag. Het lichaam van het meisje is meegenomen voor onderzoek.

Opvallend veel verdronken kinderen

In de regio Málaga zijn deze zomer opvallend veel jonge kinderen verdronken. Het Nederlandse meisje is het vierde slachtoffer in korte tijd, melden Spaanse media. Daarmee staat de teller deze zomer op vier dodelijke ongelukken met kinderen in of rond zwembaden.