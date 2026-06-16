OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlandse motorrijder (53) overleden na crash op Belgisch circuit

Nederlandse motorrijder (53) overleden na crash op Belgisch circuit

Ongeluk

Vandaag, 06:32

Link gekopieerd

Op een circuit in België is maandag een Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde op Circuit Zolder, even ten noordwesten van de Belgische plaats Hasselt, tijdens vrije sessies die werden georganiseerd door een motorsportschool.

Het slachtoffer zou een 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht zijn, meldt de Belgische VRT. "Vermoedelijk heeft de motorrijder niet juist geschakeld", aldus de directeur van het circuit tegen de omroep. "Hij is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Een zeer spijtig ongeval."

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.