Nederlandse motorrijder omgekomen na ongeluk in Duitsland

Ongeluk
Vandaag, 13:37
Een 58-jarige Nederlandse motorrijder is in Duitsland in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde op een regionale weg. De bestuurder van de auto is gewond, maar de motorrijder is ter plekke overleden.
De weg ligt in een heuvelachtig gebied in tussen de dorpen Rückersfeld en Völkershain, ten noorden van de stad Frankfurt. De omgekomen man reed met vier andere rijders oer de weg toen de man door onbekende reden onderuit ging. Hierdoor raakte hij een tegenliggen, een vrouw in een auto. Zij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.
ANP
